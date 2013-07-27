متظاهرو سفاجا والقصير يواصلون الاحتفال حتى الصباح لتفويض الجيش

كتب : صلاح عبد الله منذ 24 دقيقة

نظم أهالي مدينة القصير والأحزاب والحركات الثورية مظاهرة كبرى، انطلقت من أمام مجلس المدينة وطافت شوارع المدينة لتفويض القوات المسلحة للقضاء ومحاربة الإرهاب.

وردد المتظاهرون هتافات "الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة"، "ثورة ثورة لحد النصر"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، و"سيسي يا سيسي مرسي مش رئيسي".

كما اشتعلت سماء القصير بالألعاب النارية تعبيرا عن بهجتهم، وتعالت مكبرات الصوت لإذاعة الأغاني الوطنية.

وانتفضت مدينة سفاجا جمعة 26 يوليو وخرجت 3 مسيرات من سفاجا البلد والأشغال العسكرية والمجلس واتجهت إلى ميدان السمكة وامتلأ الميدان عن آخره، وكانت هناك حشود غفيرة تلبية لنداء الوطن وتفويض القوات المسلحة بالقضاء على الإرهاب وانضم ضباط من الجيش والشرطة للمتظاهرين واحتفلوا بالنصر حتى الصباح بترديد الأغاني والهتافات الوطنية.