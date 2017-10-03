هارب من الإعدام بالعياط.. خطط لزيارة والدته فسقط في قبضة الشرطة

كتب - محمد شعبان:

لم يدر هارب من حكم بالإعدام شنقا أن رحلة هروبه التي استمرت عامين ستنتهي في منزله عندما قرر زيارة والدته للاطمئنان عليها.

معلومات وردت للمقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أن المتهم "أ. س."، 23 سنة، مقيم بمنطقة بهبيت، هارب من حكم بالإعدام بقضية (قتل وشروع قتل بسلاح ناري) عام 2015، بصدد زيارة والدته.

تم إعداد كمين بمحيط منزل أسرة المتهم، أسفر عن ضبطه، وأقر المتهم بالحكم الصادر ضده، واعترف بهروبه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.