"التموين" تشتري 180 ألف طن قمح روسي.. والتسليم في نوفمبر المقبل
"التموين" تشتري 180 ألف طن قمح روسي.. والتسليم في نوفمبر المقبل
06:18 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
قمح
كتبت- عايدة رضوان:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، على شراء 180 ألف طن قمح روسي مستورد من خلال مناقصة عالمية.
ومن المقرر أن يتم توريد الكميات خلال الفترة من 5 إلى 15 من نوفمبر المقبل -حسبما أكد بيان صادر عن الوزارة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمثلةً في الهيئة العامة للسلع التموينية، على تأمين احتياجات البلاد من القمح.
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