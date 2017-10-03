"التموين" تشتري 180 ألف طن قمح روسي.. والتسليم في نوفمبر المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، على شراء 180 ألف طن قمح روسي مستورد من خلال مناقصة عالمية.

ومن المقرر أن يتم توريد الكميات خلال الفترة من 5 إلى 15 من نوفمبر المقبل -حسبما أكد بيان صادر عن الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، متمثلةً في الهيئة العامة للسلع التموينية، على تأمين احتياجات البلاد من القمح.