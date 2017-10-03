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بالأسماء.. الفائزون برئاسة اللجان النوعية في دور الانعقاد الثالث

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بالأسماء.. الفائزون برئاسة اللجان النوعية في دور الانعقاد الثالث بالأسماء.. الفائزون برئاسة اللجان النوعية في دور الانعقاد الثالث

التحرير

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حتفظ غالبية رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمناصبهم خلال انتخابات اللجان لدور الانعقاد الثالث، والتي انطلقت بعد ظهر اليوم  الثلاثاء.

وينشر "التحرير" أسماء الفائزين برئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، والتي جاءت كالآتي:

بهاء أبو شقة لـ«لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»

صالح هشام الشعيني لـ«لجنة الزراعة» 

أحمد سمير لـ«لجنة الصناعة»

سحر طلعت مصطفى لـ«لجنة السياحة»

عمرو غلاب لـ«لجنة الشئون الاقتصادية»

سعد الجمال  لـ«لجنة الشئون العربية»

علاء عابد لـ«لجنة حقوق الإنسان»

كمال عامر لـ«لجنة الدفاع والأمن القومي»

همام العادلي لـ«لجنة الاقتراحات والشكاوى»

فرج عامر لـ«لجنة الشباب و الرياضة»

حسين عيسى لـ«لجنة الخطة والموازنة»

عبد الهادي القصبي لـ«لجنة التضامن الاجتماعي»

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محمد رشوان لـ«لجنة الطاقة والبيئة» 

نضال السعيد لـ«لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» 

محمد العماري لـ«لجنة الشئون الصحية» 

أحمد السجيني لـ«لجنة الإدارة المحلية»

طارق رضوان لـ«لجنة العلاقات الخارجية»

السيد فليفل لـ«لجنة الشئون الإفريقية»

هشام عبد الواحد لـ«لجنة النقل والمواصلات»

معتز محمود لـ«لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير»

جمال شيحة لـ«لجنة التعليم والبحث العلمي»

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التحرير

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