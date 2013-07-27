الجبهة الثورية الحرة بدمياط: اشتباكات "رابعة" محاولة لتوريط الجيش والشرطة في أحداث العنف

كتب : سهاد الخضري منذ 19 دقيقة

استنكرت القوى السياسية بدمياط أحداث الاشتباكات التي شهدها طريق النصر بالقرب من ميدان رابعة العدوية بين المعتصمين وقوات الشرطة، فجر اليوم.

من جانبه، أبدى محمد جمعة الموافي، نائب رئيس شباب حزب الوفد، رفضه التام لسفك للدماء قائلا "الدم المسلم حرام". وطالب النيابة بكشف نتيجة التحقيقات حول من المتسبب في تلك الواقعة، متهما قناصة الإخوان بقتل ذويهم من أنصار مرسي في لحظات سحب البساط الأخيرة في محاولة منهم لاستعطاف الشعب والدول الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان.

فيما اعتبر أحمد الحناوي، منسق الجبهة الثورية الحرة، أحداث رابعة محاولة بداية فتنة لتوريط الجيش والشرطة في أحداث عنف في المحافظات، مؤكدا أن هذ ليس منهج للعنف لكن تلبية طلب الجماعة.