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قصر ثقافة أسيوط ينظم برنامجا خاصا بإحياء ذكرى وفاة عبدالناصر

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كتب - محمد ممدوح 

نظم قصر ثقافة أسيوط برنامجا خاصا إحياءً لذكرى وفاة الرئيس السابق جمال عبدالناصر بعنوان "عبد الناصر وشخصية ".

قال ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الثلاثاء، إننا نحيي ذكرى الزعيم جمال عبد الناصر، خالد الذكر، قائد حركات التحرر في العالم، احتفاء بابن من أبناء أسيوط، فنحن أولى الناس بتخليد ذكراه.

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وأضاف الشاعر والمسرحي درويش الأسيوطي، أن الشخصية المصرية تميزت عبر التاريخ بالتنوع الثقافي، وهى التي أعطت مصر صورة التعامل السلمي مع الآخر، كما أن موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط قارات عدة جعلها وسطية السلوك، مشيرا إلى أن مصر تتميز بالقوة والصلابة عبر تاريخها الطويل.

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ولفت الأسيوطى إلى أن هذا الشعب تحمل ما لا يتحمله أحد عبر العصور، وأننا إذا أردنا أن نتقصى ملامح الشخصية المصرية لدى شخص من الشخوص التي مرت عبر تاريخ مصر فلن تجد هناك شخصا يستطيع أن يبرز هذه الملامح أكثر من جمال عبد الناصر.

وقال الشاعر أحمد الشافعي، في مفتتح فقرته الشعرية، إننا كمصريين دائما نحتفي بفكرة الغياب، ففكرة الاحتفاء بالرحيل دائما تفرض نفسها على كتاباتنا وإبداعاتنا وعلى ثقافتنا بشكل عام.

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وحضر الاحتفالية يوسف القمص، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، نيابة عن دكتورة فوزية أبو النجا، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ووسام درويش، مدير قصر ثقافة أسيوط، ولفيف من المبدعين والمثقفين والشخصيات العامة.

يذكر أن برنامج "عبد الناصر وشخصية مصر" يستمر غدا بعقد ندوة "عبد الناصر وقناة السويس" يحاضر فيها الدكتور أحمد ياسين المفكر السياسي، والدكتور فاروق إبراهيم الناقد الفني، بالإضافة إلى عرض لفيلم «ناصر 56»، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المعارض الكبرى بقصر ثقافة أسيوط.

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