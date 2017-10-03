مكرم محمد أحمد: انهيار سوريا يعني سقوط الشرق الأوسط بأكمله

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الأربعاء، إن تفتت المعارضة السورية وتمزقها والتدخلات الإيرانية من أهم أسباب تدهور الوضع في سوريا.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أنه من مصلحة الشعب السوري التخفف من الثقل الإيراني كي يكسب دعم الدول العربية والقوى الكبرى.

شاهد أيضا

أكد أن «سقوط سوريا يعني سقوط الشرق الأوسط بأكمله، ونتمنى أن تعود سوريا كما كانت دولة موحدة»، مشدّدًا على أن هناك تطور ملحوظ للدور السعودي في سوريا.

أوضح أن «الغرب لديه معايير غريبة ومختلفة في مواجهة الإرهاب، وخير دليل موقفه من قطر وهي الممول الرئيسي له في المنطقة»، لافتًا إلى أن الموقف الأمريكي من قطر غريب وغير مفهوم حتى الآن.