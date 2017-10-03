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مكرم: إسرائيل تحاول إفشال المصالحة الفلسطينية

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مكرم: إسرائيل تحاول إفشال المصالحة الفلسطينية مكرم: إسرائيل تحاول إفشال المصالحة الفلسطينية

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الأربعاء، إن أكدت أنها شريك أساسي في القضية الفلسطينية وستتابع خطوات تنفيذ بنود المصالحة الشاملة.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن هناك تخطيط واضح لدى إسرائيل لمحاولات إفشال المصالحة واتخاذ ذلك حجة للهروب من التزامات السلام.

أوضح أن «انتهاء دور التمويل الخارجي والتخريب من أهم دوافع تحقيق المصالحة، والتي تعتبر من أهم الإنجازات التي حدثت في التاريخ بين الفصائل الفلسطينية المختلفة».

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تابع: «لم يكن أحد يتخيل أن يزول الانقسام الذي حدث بين الفصائل مثلما حدث بهذه السرعة».

ويذكر أن حركتي حماس وفتح قد توصلتا إلى اتفاق أخير للمصالحة، برعاية مصرية، يقضي بعودة حكومة الوفاق إلى قطاع غزة، وبذلك تعود السلطة الفلسطينية إلى القطاع بعد غياب دام لنحو 11 عامًا.

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التحرير

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