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التموين تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

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التموين تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي التموين تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسي

التحرير

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تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، على شراء 180 ألف طن قمح روسى لإنتاج الخبز المدعم، بعد إجراء مناقصة عالمية، ومن المقرر شحن الكميات في الفترة من 5 إلى 15 من نوفمبر المقبل.

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وقالت وزارة التموين فى بيان، إن ذلك يأتى فى إطار تدعيم الاحتياطى الاستراتيجى من القمح اللازم لانتاج الخبز المدعم، حيث إنه يتم استيراد الأقماح من عدة دول عن طريق البورصات العالمية وليست دولة بعينها، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرًا، وأن جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية فى الموانئ المصرية.

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التحرير

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