«مستقبل وطن» يحصد رئاسة 3 لجان و٨ وكالات و٤ أمانات سر بالبرلمان

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قال سيد نور، أمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب حصد خلال انتخابات اللجان النوعية بالدورة التشريعية الثالثة لمجلس النواب رئاسة 3 لجان نوعية، لافتًا إلى أنه حصل النائب هشام عبد الواحد على رئاسة لجنة النقل والمواصلات، والنائب أحمد سمير، رئيسا للجنة الصناعة للمرة الثانية على التوالي، والنائب نضال السعيد، رئيسا للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الثانية أيضا على التوالي بعد فوزهم بنفس المناصب خلال الدورة التشريعية السابقة.

كما حصل الحزب على ٨ وكالات للجان النوعية، حيث احتل النائبان محمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة، وكالة لجنة السياحة، وحصل النائب أحمد إمبابي للمرة الثانية على وكالة لجنة الشؤون العربية، وللمرة الثالثة حصلت النائبة رشا عبد الفتاح على وكالة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، كما حصلت النائبة سعاد المصري على وكالة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحصل النائب أحمد شمردن على وكالة لجنة الاتصالات، والنائب محمد زين الدين، وكيلا للمرة الثانية للجنة النقل والمواصلات، وحصل النائب رضوان الزياتي، على وكالة لجنة الشباب والرياضة.

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وأضاف نور أن الحزب حصل على ٤ مقاعد أمناء سر في اللجان النوعية، حيث حصلت النائبة سحر صدقي خليفة للمرة الثالثة على منصب أمين سر للجنة الشؤون العربية، وللمرة الثالثة على التوالي حصل النائب محمود سعد على أمانة سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحصل النائب فخري طايل على أمانة سر اللجنة الاقتصادية، والنائب خالد عبد المولى، أمين سر للجنة النقل والمواصلات.