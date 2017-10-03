السيسي لبطريرك الروم الأرثوذكس: مصر تهتم بتعزيز قيم المحبة بين الأديان

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، البطريرك ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالبطريرك، مشيرًا إلى الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لتعزيز قيم المحبة وقبول الآخر والتعايش بين الديانات المختلفة.

واستعرض الرئيس ما تتخذه مصر من خطوات لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة ونشر التسامح، منوهًا إلى ضرورة البناء على القواسم المشتركة التى تنطلق منها الديانات السماوية، إضافة إلى تدعيم جهود التصدى للتطرف.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن البطريرك أعرب عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مشيدًا بدور مصر المحورى بالمنطقة وجهودها الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار.

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كما ثمن البطريرك ثيودوروس الثانى قوة النسيج الوطنى المصرى، وحرص الدولة على تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطنى بين كافة أبناء الشعب دون تمييز.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل مواجهة محاولات النيل من وحدة النسيج الوطنى وبث الفتنة والانقسام بدول المنطقة، حيث أكد الرئيس الدور الكبير لرجال الدين فى ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال ونشر الوعى بالقيم السمحة للأديان.

وأعرب البطريرك عن خالص تمنياته لمصر بالتوفيق والتقدم والازدهار، مشيدًا بحرص قيادتها السياسية على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.