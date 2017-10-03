طالبات ينشرن صورًا لسوء مستوى المدن الجامعية ببورسعيد.. ومصدر ينفي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نشرت طالبات بجامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صورًا، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالوا إنها لغرف المدينة الجامعية ببورفؤاد التي جرى تسكينهن فيها وسط المؤن والرمل والأسمنت، قبل أن يتم الانتهاء من تشطيبها وتجهيزها بوسائل المعيشة اللازمة، بحسب قولهم.

من جانبه، أكد حسن موسى مدير المدن الجامعية بجامعة بورسعيد، في تصريحات صحفية، أن الصور المتداولة لغرف لم يجر تسكين الطالبات فيها، ولم تُسلّم من المهندس الاستشاري حتى الآن، مشيرًا إلى الانتهاء من معظم المباني التي دخلت في التطوير بمدينة الطالبات، وتم تسكين المغتربات فيها، مؤكدًا عدم تسكين أي طالبة بالغرف التي لم يتم تسليمها.

ولفت مدير المدن الجامعية، إلى تسكين نحو 410 طالبات بمدينة الطالبات الكبرى، و212 طالبة بمدينة الطالبات الصغرى، بإجمالي 622 طالبة بالمدينتين حتى الآن.