الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد، وذلك في ضربة أمنية جديدة ضد عصابات تهريب الأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة باستيراد حاوية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد " نظام الترانزيت " وإخفاء كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ضمن مشمول الحاوية .

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش محتواها، أسفرت أعمالها عن ضبط 8 ملايين و200 ألف قرص مخدر، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى التصدي الحازم والحاسم للحد من انتشار المخدرات، بتكثيف الجهود على كافة محاورها في شتى صورها وبذل قصارى الجهد لحجب المواد المخدرة عن المتعاطين، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.