أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد

06:03 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

الأجهزة الأمنية تنجح في إحباط تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد

اقراص مخدرة - ارشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 ملايين قرص مخدر إلى داخل البلاد، وذلك في ضربة أمنية جديدة ضد عصابات تهريب الأقراص المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة باستيراد حاوية مشمولها عبارة عن (أمتعة شخصية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء شرق التفريعة ببورسعيد " نظام الترانزيت " وإخفاء كميات كبيرة من الأقراص المخدرة ضمن مشمول الحاوية .

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والجهات المعنية، تم تشكيل لجنة لتفتيش محتواها، أسفرت أعمالها عن ضبط 8 ملايين و200 ألف قرص مخدر، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية في أحد محاورها إلى التصدي الحازم والحاسم للحد من انتشار المخدرات، بتكثيف الجهود على كافة محاورها في شتى صورها وبذل قصارى الجهد لحجب المواد المخدرة عن المتعاطين، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط محامي هارب من 346 سنة حبس في الحدائق

    أخبار

  • كشف لغز سرقة 65 ألف جنيه من داخل صيدلية بالمرج

    أخبار

  • شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته في بني سويف

    أخبار

  • فرد أمن سرق مشغولات فضية من مرسى علم وسقط في الجمالية

    أخبار

إعلان

fa4ee372b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف