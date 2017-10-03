إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالخصوص
إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالخصوص
05:38 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
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محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بـ"الخانكة"
القليوبية - أسامة علاء الدين:
شن مجلس مدينة الخصوص، برئاسة طلال ربيع نائب رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظًا على أمن مصر الغذائي.
وأكد نائب رئيس مدينة الخصوص، إزالة 34 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، لجميع المباني، وتحرير محاضر للمُلاك، حفاضا على الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن التعديات على الأراضي الزراعية أمن قومي، وممنوع المساس والتعدي عليها.
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