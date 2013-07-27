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بالصور| ميادين قنا تمتلئ بالآلاف لتفويض الجيش.. وصور "عبد الناصر" حاضرة

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بالصور| ميادين قنا تمتلئ بالآلاف لتفويض الجيش.. وصور "عبد الناصر" حاضرة بالصور| ميادين قنا تمتلئ بالآلاف لتفويض الجيش.. وصور "عبد الناصر" حاضرة

كتب : رجب آدم منذ 8 دقائق

عبر عشرات الآلاف بقنا عن دعمهم للجيش في جمعة "لا للإرهاب"، بخروج عدة قرى للتظاهر، فضلا عن امتلاء الميادين في 9 مراكز، كان أبرزها ميدان المحطة وسط حشود نسائية لا مثيل لها في الصعيد، والذي ظل حتى صباح اليوم بالاحتفال مع شيخ مداحي الصعيد تحت أنشودة "صباح الخير يا .. يا ست كل عصر".

في ميدان الساعة بمدينة قنا تجمع الآلاف من القوى الثورية والحزبية والقبائل لدعم الجيش في مكافحة "الإرهاب"، وسط مشاركات ضخمة من النساء من كافة طوائف قنا، مرددين هتافات "يلا يا سيسي وإحنا معاك.. الشعب المصري فوضناك".

فيما خرج آلاف المواطنين بمركز دشنا في مسيرات حاشدة يسبقها المزمار والطبول حتى استقروا إلى منصتهم بشارع الكورنيش الذي أغلق لمدة ساعتين لكثرة الحشود بانضمام لهم أبناء القرى المجاورة، مرددين كلمات مؤيدة للجيش وسط الأغاني، رافعين صور بجانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معتبرين وزير الدفاع الحالي منقذ البلاد من حكم الإخوان المظلم.

وفي ميدان المحكمة في مدينة نجع حمادي تجمع الآلاف من المتظاهرين بعد انضمام المئات بمشاركة نسائية واسعة وسط هتافات عالية مناصرة للجيش والشرطة منها "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة"، ولافتات تحمل تأيد تفويض أبناء نجع حمادي للجيش في مكافحة الإرهاب.

وفي ميدان المحطة بمدينة أبو تشت، تظاهر آلاف من مواطني أبو تشت لدعم الجيش وسط هتافات مؤيدة للجيش، فيما تظاهر مواطني مركز قوص جنوب قنا أمام محطة المدينة، فيما فضل أبناء مركزي نقادة وقفط القريبين من مدينة قنا التظاهر في ميدان الساعة.

فيما شددت قوات الشرطة حراستها على المنشآت الحيوية في جميع مراكز المحافظة وفي مدينة قنا شددت حراستها حول سجن قنا العمومي ومبنى مدرية أمن قنا، كما تواجدت في محيط شارع الجمهورية للفصل بين المؤيدو الرئيس في ميدان الساعة ومؤيدو الجيش في ميدان المحطة.

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