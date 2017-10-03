"محلب" و"حبيب" يتفقدان محور عدلي منصور في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

تفقد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، موقع أعمال مشروع محور المستشار عدلي منصور من الناحيتين الشرقية والغربية، ضمن برنامج زيارة متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها على أرض بني سويف، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية على كافة المستويات، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة التنمية في محافظات الصعيد.

وناقش مساعد رئيس الجمهورية مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمشروع حيث أشار حبيب إلى أنه على تواصل ميداني مستمر مع القائمين على التنفيذ من الهيئة الهندسية، للوقوف أولاً بأول على المعوقات لتذليلها، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل للمحافظة مشروعًا قوميًا انتظره المواطن طويلاً.

وأوضح "حبيب" بعض ملامح الإنجاز التي وصلت في مجملها إلى حوالي 40% من تنفيذ المشروع، حيث

جرى الانتهاء من أعمال الخوازيق بالكامل للبر الشرقي، والقواعد والأعمدة على الهامات بالكامل، فيما يجري عمل الشدة المعدنية للسقف، وذلك بالإضافة إلى البدء في عمل الخوازيق بالمجرى المائي، حيث تم عمل 66 خازوقًا من إجمالي 88.

وكذلك جرى البدء في عمل القواعد على الأعمدة، حيث تم الانتهاء من قاعدتين وجار العمل في قاعدتين أخريين من إجمالي 26 قاعدة مستهدف تنفيذها في المجرى المائي.

كما أوضح المحافظ، أنه يجرى العمل في الأعمال الصناعية بالقطاع الثاني، والبالغ عددها 5 أعمال صناعية، حيث نُفذ 74 خازوقًا من إجمالي 264، علاوة على تنفيذ 7 كمرات، وفي القطاع الثالث والذي يتضمن كوبري على السكة الحديد والإبراهيمية، وطريق القاهرة الزراعي، كوبري على طريق دمو، فقد نُفذ 501 خازوقًا من إجمالي 604، وتنفيذ 10 مخدات لكوبري دمو من إجمالي 10 مخدات، و9 سملات و10 أعمدة على مخدات، وتم تنفيذ 31 عامود على خوازيق، فيما يجري حاليًا الشدات المعدنية والخشبية لسقف الكوبري على طريق دمو، وتجهيز العمل للحدادة والصب لسقف الكوبري.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، تفقد، صباح اليوم، مشروع محطة الصرف الصحي بقرية البساتين، والتي تتم بنظام المعالجة الثلاثية "m b R" يرافقه اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.