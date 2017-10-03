"صحة المنوفية" تجري تغييرات بين مديري مستشفيات المحافظة
"صحة المنوفية" تجري تغييرات بين مديري مستشفيات المحافظة
05:31 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
أجري الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حركة تغيرات محدودة في بعض مديري المستشفيات بالمحافظة.
وكلف وكيل الصحة، الدكتور عبد الباسط عبد الغني شيبة مديرًا لمستشفى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أسامة علي إسماعيل الفيومي مديرًا لمستشفى أشمون العام، والدكتور عبد العزيز محمد جمعه مديرًا لمستشفى الشهداء، والدكتور عبد المجيد محمد سليم مديرًا لإدارة الشهداء الطبية، والدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث مديرًا للمكتب الفني لوكيل الوزارة.
جاء ذلك عقب جولات مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفيات عقب توليه المنصب.
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