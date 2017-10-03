أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"صحة المنوفية" تجري تغييرات بين مديري مستشفيات المحافظة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صحة المنوفية" تجري تغييرات بين مديري مستشفيات المحافظة

05:31 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

المنوفية - مروة فاضل:

أجري الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حركة تغيرات محدودة في بعض مديري المستشفيات بالمحافظة.

وكلف وكيل الصحة، الدكتور عبد الباسط عبد الغني شيبة مديرًا لمستشفى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أسامة علي إسماعيل الفيومي مديرًا لمستشفى أشمون العام، والدكتور عبد العزيز محمد جمعه مديرًا لمستشفى الشهداء، والدكتور عبد المجيد محمد سليم مديرًا لإدارة الشهداء الطبية، والدكتورة أمل مصطفى عبد الوارث مديرًا للمكتب الفني لوكيل الوزارة.

جاء ذلك عقب جولات مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفيات عقب توليه المنصب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 16 من العاملين بمدينة الشهداء للتحقيق

    أخبار

  • الجمعة المقبلة.. تسيير قافلة طبية مجانية بالتعاون مع جمعية "رسالة"

    أخبار

  • بالصور.. إحالة 3 أطباء ومدير الرعاية الأساسية بإدارة أشمون الصحية

    أخبار

  • حريق بمستشفى خاص بالمنوفية دون إصابات

    أخبار

إعلان

342e8438fb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف