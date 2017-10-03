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محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بـ"الخانكة"

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات بـ"الخانكة"

05:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم، قرية سندوة، إحدى قرى مركز ومدينة الخانكة، بناءً على دعوة من شباب القرية، خلال حضورهم المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك للوقوف على مشاكل القرية، واستغلال عدد من قطع الأراضي لإقامة مدارس ومراكز للشباب.

بدأت الجولة بتفقد قطعة أرض على مساحة 14 قيراطًا تابعة للمحافظة، وصادر لها قرار تخصيص لشركة المياه والصرف الصحي، وأصبحت مهملة وغير مستغلة، حيث أصدر عشماوي تعليماته بتكليف هيئة الأبنية التعليمية بالبدء في الرفع المساحي، وتخطيط قطعة الأرض لإقامة مجمع مدارس لخدمة القرية.

كما اجتمع عشماوي بشباب القرية لبحث مشاكلهم، ووعدهم بتوفير قطعة أرض لإقامة مجمع ملاعب متكامل، واستخدام مركز الشباب القديم كمبنى إداري.

وخلال الجولة، تفقد عشماوي، الوحدة الصحية بالقرية، ولاحظ بعض السلبيات، منها وجود نواقص في عدد كبير من الأدوية، وعطل في أجهزة قياس الضغط، رغم الصيانة الدورية لها، وعدم وجود طبيبة نساء وتوليد، وعدم استغلال أجهزة كميائية في قسم التحليل.

وأعطي عشماوي تعليماته بتحويل المسئولين عن تلك المخالفات للجهات القانونية المختصة، وتكليف وكيل وزارة الصحة بحل تلك السلبيات في أسرع وقت.
واختتم عشماوي الجولة بتفقد مشروع إقامة 18 صومعة للغلال بعرب العليقات بالخانكة، والوقوف على مشاكل المشروع والتواصل مع الهيئات المختصة لتذليل كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ المشروع.

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