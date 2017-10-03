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غلاب بعد فوزه للمرة الثانية برئاسة "اقتصادية النواب": "تكليف مش تشريف"

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مصراوي Masrawy

غلاب بعد فوزه للمرة الثانية برئاسة "اقتصادية النواب": "تكليف مش تشريف"

05:18 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

عمرو غلاب

كتب- أحمد علي:

أكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن فوزه برئاسة اللجنة للعام الثاني على التوالي هو تكليف وليس تشريف.

ووجه غلاب، الشكر لجميع أعضاء اللجنة الاقتصادية على ثقتهم فيه، خاصةً وأن اللجنة أمامها تحديات كثيرة خلال الدور التشريعي الحالي، مما يتطلب المزيد من المناقشة وجلسات العمل من أجل خروج تشريعات محكمة ومنضبطة تحقق الغاية، وهي أن يوضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح خلال العقود المقبلة.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الأجندة التشريعية مزدحمة للغاية، متابعًا: "لدينا مشروعان لقوانين حماية المستهلك والتأجير التمويلى والتخصيم".

وأعلن النائب عمرو غلاب، أن اللجنة في انتظار أكثر من مشروع قانون من لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي، أهمها قانون الإفلاس، وقانون الشركات، وقانون سوق المال، وقوانين التأمين.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن إدارة اللجنة ستدار بكل حيادية ونزاهة وشفافية كما كان خلال دور الانعقاد الماضي، مؤكدًا أن باب المناقشة مفتوح للجميع للإدلاء بوجهة نظره وإثراء اللجنة بكافة الآراء، حيث إن أملنا جميعًا أن يرتقي النقاش إلى مستوى يستحقه هذا الوطن، وعلينا أن نبذل كل غالي ونفيس من أجله بعيدًا عن انتماءاتنا السياسية.

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