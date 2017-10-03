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الكنيسي: قرار من نقابة الإعلاميين بشأن ظهور "المثليين"على الفضائيات قريبًا

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مصراوي Masrawy

الكنيسي: قرار من نقابة الإعلاميين بشأن ظهور "المثليين"على الفضائيات قريبًا

05:15 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حمدي الكنيسي

كتبت- ندى شريف:

قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه مازال في مرحلة المناقشة مع المجلس الأعلى للإعلام بشأن تطبيق قرار منع ظهور "المثليين" إعلاميًا واستضافتهم في القنوات الفضائية، الصادر مسبقًا من المجلس الأعلى للإعلام.

وتابع الكنيسي، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء، أنه في حالة عدم التزام الإعلامي بالمعايير الأخلاقية و المهنية، تنتقل من الإعلامي نفسه إلى القناة.

ودعا نقيب الإعلاميين إلى ضرورة تنفيذ ما تقره النقابة، مؤكداً أنه في حالة عدم التزام الإعلامي بتلك التعليمات يقوم المجلس الإعلى بفرض عقوبة على القناة.

واختتم الكنيسي، أن العقوبة المادية للقناة ليس لها حد أقصى.

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مصراوي Masrawy

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