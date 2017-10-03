«رشوان» يفوز برئاسة لجنة الطاقة بالبرلمان.. و«معتز» بالإسكان

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فاز محمد رشوان برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وفاز أيمن أبو العلا وحمادة غلاب بمنصب وكيلي اللجنة، فيما فاز النائب علاء سلام بمنصب أمين السر.

وفاز النائب معتز محمود، برئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتزكية، في حين فاز محمد إسماعيل بأمانة السر بالتزكية، كما فاز النائب خالد عبد العزيز فهمي، بمقعد وكيل لجنة الإسكان. وتجرى الإعادة على المقعد الثاني للوكالة بين النائبين عمرو الغنيمي ويسري المغازي.

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واستأنف مجلس النواب جلساته أمس الإثنين بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بإلقاء كلمة، ثم ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته والتي تضمنت أهم مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب هيئات مكاتبها.