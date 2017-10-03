علاء عابد يفوز برئاسة «حقوق إنسان البرلمان»

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فاز النائب علاء عابد، بمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فيما ذهبت الوكالة لكل من النائبة مارجريت عازر، والنائب محمد الغول، فيما حصد بالتزكية شريف الورداني منصب أمين السر.

وفاز النائب السيد فليفل، برئاسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب بالتزكية، وكذلك النائبة مى محمود حصلت على مقعد أمانه السر بالتزكية.

واستأنف مجلس النواب جلساته أمس الإثنين بعد انتهاء إجازته البرلمانية التي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر.

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وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بإلقاء كلمة، ثم ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته والتي تضمنت أهم مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة خلال دور الانعقاد الحالي.

ودعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، واللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، اليوم الثلاثاء، لانتخاب هيئات مكاتبها.