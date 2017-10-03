«صحة الإسكندرية» تضبط كمية كبيرة من الدقيق الفاسد بمخزن غرب

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قال الدكتور مجدى حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فرق مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، قامت بضبط 14 جوال دقيق بوزن إجمالى 350 كيلوجراما، بأحد المخازن بغرب المحافظة.

وأوضح حجازي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سبق وتم سحب عينات من الدقيق المضبوط أرسلت إلى المعامل الرئيسية بالمديرية ووردت النتائج المعملية أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود سوس حي بها.

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وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66 وعرض المضبوطات علي النيابة العامة.