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محلب يتفقد العمل في محور عدلي منصور بـ«بني سويف»

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محلب يتفقد العمل في محور عدلي منصور بـ«بني سويف» محلب يتفقد العمل في محور عدلي منصور بـ«بني سويف»

التحرير

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زار المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، موقع أعمال مشروع محور المستشار عدلى منصور، وهو أحد المشروعات التي سيتفقدها في بني سويف.

وناقش محلب مع  محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أشار المحافظ إلى أنه على تواصل ميداني مستمر مع القائمين على التنفيذ من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للوقوف على المعوقات لتذليلها.

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يذكر أن المشروع تعثر في بداياته، والذي تم وضع حجر أساسه في 2014، ولم يتم البدء في تنفيذه سوى في مارس 2017، بفضل حرص الدولة على تنمية الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح ، والتي تم ترجمتها من خلال الجهود الكبيرة والمتنوعة التي بذلها المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، وجهازه التنفيذي المعاون له للخروج بالمشروع إلى حيز التنفيذ.

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التحرير

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