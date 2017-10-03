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محافظ القليوبية يحيل مسئولي وحدة «سندوة» الصحية للتحقيق

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محافظ القليوبية يحيل مسئولي وحدة «سندوة» الصحية للتحقيق محافظ القليوبية يحيل مسئولي وحدة «سندوة» الصحية للتحقيق

التحرير

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قرر اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، إحالة المسؤولين بالوحدة الصحية بقرية سندوة بالخانكة للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير في تقديم الخدمة للمواطنين.

واكتشف عشماوي، خلال زيارته المفاجئة للقرية، اليوم، عددًا من السلبيات، منها وجود نواقص في أصناف كثيرة من الأدوية وعطل في أجهزة قياس الضغط رغم الصيانة الدورية لها، وعدم وجود طبيبة نساء وتوليد، وعدم استغلال أجهزة كيميائية في قسم التحليل.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور حمدي الطباخ، بحل هذه السلبيات في أسرع لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.

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شملت جولة المحافظ، تفقد قطعة أرض على مساحة 14 قيراط تابعة للمحافظة، وصادر لها قرار تخصيص لشركة المياه والصرف الصحي، وأصبحت مهملة وغير مستغلة، حيث أصدر تعليماته بتكليف هيئة الأبنية التعليمية بالبدء فورًا في الرفع المساحي وتخطيط قطعة الأرض لإقامة مجمع مدارس لخدمة القرية.

كما تفقد مشروع إقامة 18 صومعة للغلال بعرب العليقات، والوقوف على مشاكل المشروع، والتواصل مع الهيئات المختصة لتذليل كافة العقبات أمام سرعة تنفيذ المشروع، للانتهاء منه في أقرب وقت.

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التحرير

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