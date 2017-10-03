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ضبط سايس جراج استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا بالخصوص

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ضبط سايس جراج استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا بالخصوص ضبط سايس جراج استدرج طفلا وتعدى عليه جنسيا بالخصوص

التحرير

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ألقت مباحث مركز الخصوص القبض على سايس جراج، لقيامه باستدراج طفل عمره 5 سنوات فوق سطح أحد المنازل، وتعدى عليه جنسيًا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم محمد عبد الله رئيس مباحث قسم الخصوص، بلاغًا من "م م" موظف، بقيام سايس جراج بالتعدى جنسيًا على نجله، ويدعى إبراهيم "5 سنوات"، وتم إخطار اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وتبين أن المتهم يعمل سايس جراج، قام باستدراج المجني عليه بحجة شراء حلوى، وقام باصطحابة إلى سطح أحد المنازل وقام بالتعدي عليه جنسيًا، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله حكى لوالده ما حدث له، فاصطحبه وتوجه به إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا ضد المتهم.

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وفي أحد الأكمنة تمكن العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، من القبض على المتهم، ويدعى "م ف ح" سايس جراج، واعترف بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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