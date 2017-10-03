«الوطنية للصحافة»: إرسال بدل التكنولوجيا لـ«الصحفيين» غدا

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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة أنها سترسل غداً الأربعاء، بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، إلى نقابة الصحفيين، بالزيادة المقررة وبأثر رجعي من 1 يوليو الماضي، وكذلك قيمة المرتبات للصحفيين بجريدة الشعب.

وأضافت الهيئة فى بيان رسمي اليوم "الثلاثاء"، أن الهيئة سترسل غداً مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش حتى 31 أغسطس 2017 لجميع المؤسسات الصحفية القومية.

وكان نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة قد أعلن في تصريحات تلفزيونية له عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة 300 جنيه.

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ودخل سلامة، وكرم جبر، رئيس "الوطنية للصحافة" فى مفاوضات مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل؛ لصرف قيمة البدل بأثر رجعي، بقيمة 300 جنية فى الشهر.

