غدًا آخر يوم للحجز في سكن مصر.. و 43 ألف سددوا المقدمات

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سحب 98780 كراسة شروط حجز بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتميز، مشيراً إلى أن 43511 مواطنا سددوا مقدمات الحجز، وتقدموا بمستنداتهم، بفروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، حتى أمس الإثنين.

وأكد وزير الإسكان أن غدًا آخر فرصة للحجز، لأن الخميس 5 أكتوبر الحالي إجازة رسمية، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، مشيرًا إلى أن شراء كراسة الشروط، وتقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز مستمر لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً.

وأضاف أنه يتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع التأكيد على استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم، ولن يلتفت إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد.

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وتابع: "طرحت وزارة الإسكان 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 م2 للوحدة، وبنماذج معمارية مميزة، وذات واجهات حديثة، كما سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية، ضمن المرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)".

وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال وزير الإسكان: في مدينة القاهرة الجديدة 16808 وحدات، موزعة كالتالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

واستطرد: وفي مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالي: 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة، وفي مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالي: 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس.