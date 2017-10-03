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تأجيل قضيتي متضرري الإسكان التعاوني في بورسعيد لـ17 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل قضيتي متضرري الإسكان التعاوني في بورسعيد لـ17 أكتوبر

04:55 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تأجيل قضيتي متضرري الإسكان التعاوني في بورسعيد لـ17 أكتوبر

تعبيرية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نظر قضيتي وقف العمل بكراسات شروط الإسكان التعاوني التي تم طرحها خلال أغسطس الماضي إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري.

ورفع عدد من مستحقي الإسكان التعاوني، دعوى قضائية مستعجلة حملت رقم "5608/ 5 ق" لوقف العمل بكراسة الشروط التي تم طرحها والعودة للعمل بشروط 2013، والتي تم طرح المشروع من خلالها، وأجلتها المحكمة لليوم، كما تقدمت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب، أيضًا بدعوى قضائية مستعجلة تحمل رقم " 15719/5 ق " ضد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد لصالح متضرري الإسكان التعاوني، وتم تأجيلها لجلسة 17 أكتوبر الجاري.

وطرحت هيئة التعاونيات بالتنسيق مع حافظة بورسعيد كراسات شروط بأربعة مساحات هي: "80، 90، 103، 110 متر مربع"، وبنظُم سداد على حسب التشطيبات، على خلاف ما تم الإعلان عنه بداية المشروع من تصميم الوحدات السكنية للمشروع التعاوني 80 مترًا مربعًا وبنظام سداد مختلف.

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