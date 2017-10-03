​بعد تسليم غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية.. عماد جاد: حماس عازمة على إنهاء الانقسام

كتبت- عزة صقر:

أشاد عماد جاد عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، بتسلُم الحكومة الفلسطينية الأوضاع في غزة، مؤكدًا أن ذلك يُعد موافقة مُباشرة من حماس على إنهاء الانقسام.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله أعلن اليوم الثلاثاء عن بدء تسلم حكومته كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقال عضو لجنة الخارجية: "الوضع في قطاع غزة تغير بشكل لافت للنظر، فبعدما كان يرفع الفلسطينيون صور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والأمير القطري تميم بن حمد، بدأوا في رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي خطوة إيجابية لتحقيق المصالحة بين حركة حماس وحركة فتح، وصل رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني إلى قطاع غزة أمس على رأس وفد كبير رفيع المستوى ضم أكثر من ٣٠٠ شخصية، ضمت وزراء ومسئولي هيئات حكومية وأجهزة أمنية، وذلك فى مسعى لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من ١٠ سنوات.

وكانت البداية عندما قامت الحكومة المصرية بالتواصل مع حركة حماس تمهيدًا لتحقيق المصالحة مع فتح، وتقديم المطالب التي تُساعد فى إنهاء الأزمة، وذلك بحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها.

وعلى الفور أعلنت حركة حماس موافقتها على إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومة وحدة وطنية بادرة لاستئناف حوار المصالحة مع الرئيس محمود عباس.