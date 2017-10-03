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ضبط تشكيل عصابي بـ"الإسكان الاجتماعي" استولى على 3 ملايين جنيه

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي بـ"الإسكان الاجتماعي" استولى على 3 ملايين جنيه

04:58 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

هيئة الرقابة الإدارية

كتب- محمد سامي:

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا بصندوق الإسكان الاجتماعي، استولى على 3.5 مليون جنيه من أموال المواطنين.

وذكرت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، أنه تم ضبط مراجع أول حسابات صندوق الإسكان بمحافظة السويس وآخرين لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالي 3.5 مليون جنيه من أموال صندوق الإسكان عن طريق تزوير واصطناع محررات رسمية تفيد باسترداد المبالغ المالية السابق سدادها بمعرفة بعض مواطني محافظة السويس والخاصة بمقدم حجز وحدات إسكان بمشروع الزواج الحديث، على خلاف الحقيقة والحصول لأنفسهم علي هذه المبالغ.

وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي والإسكانر، التي استخدمها التشكيل في أعمال التزوير.

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