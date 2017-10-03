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السجيني رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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مصراوي Masrawy

السجيني رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

04:47 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

السجيني رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

المهندس أحمد السجيني

كتب- أحمد علي:

فاز المهندس أحمد السجيني، برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متفوقًا على أبرز منافسيه المرشح محمد عطية الفيومي.

وهنأ الفيومي، السجيني، على فوزه عقب إعلان نتيجة انتخابات اللجنة.

ويتنافس على الوكالة، كل من: "أحمد سليمان، وممدوح الحسيني، ومحمد الحسيني، وبدوي النويشي، وعصام إدريس، وأحمد مصطفى عبد الواحد، ودينا عبد العزيز".

فيما يجري الفرز حالياً، ويتنافس على أمانة سر اللجنة، كل من: "نشوى حسين، ومنى جاب الله، ومحمد الدامي، وحسن عمر حسنين".

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