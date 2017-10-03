ترميم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية بالمتحف الكبير تمهيدًا لافتتاحه في 2018

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور حسين كمال، مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إن أكثر من 3000 قطعة أثرية موجودة داخل معامل الترميم تمهيدًا للافتتاح الجزئي للمتحف في عام 2018.

وكان المتحف الكبير استقبل نحو 42 ألف قطعة أثرية من مختلف أنحاء الجمهورية، وكان من القطع التي استقبلها كتمثال "تحتمس الثالث" وجزء من ذقن تمثال "أبو الهول"، وتمثال الملك "خفرع"، ورأس الملك "أوسركاف"، وتترواح أوزانهم ما بين الطن إلى ثلاثة أطنان.

وأضاف مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف- في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن معظم القطع الأثرية الضخمة ستعرض على الدرج العظيم، مشيرًا إلى أن مجموعة الملك توت عنخ أمون.

وتم نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف الكبير من بينهم 4200 قطعة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون من أصل 5 آلاف قطعة والتي من المقرر نقلها وعرضها بالمتحف، بالإضافة إلى ترميم حوالي 35 ألف قطعة أثرية وضعت بالمخازن وجاهزة للعرض.

وأوضح حسين كمال، أن نقل القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير قبل الافتتاح الجزئي بشهر واحد بما يتيح الفرصة لزوار المتحف بالتحرير رؤية القناع حتى آخر وقت ممكن، أما بالنسبة للقطع الذهبية الكبيرة فسيتم نقلها خلال التسعين يوم التي تسبق افتتاح المتحف الكبير.​