رجل يضرم النار في جسده أمام كاتدرائية في السويد

ستوكهولم- (د ب أ):

ذكرت الشرطة السويدية أن رجلا أصيب بجروح خطيرة بعد أن أضرم النار في جسده، اليوم الثلاثاء، أمام مدخل كنيسة أثرية في مدينة جوتنبرج الواقعة على الساحل الغربي للسويد.

وقال بيتر اهلستراند، المتحدث باسم الشرطة، إن عناصر الأمن لم تتمكن بعد من استجواب الرجل، الذى نقل إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأضاف أن الشرطة لم تتعرف حتى الآن على دوافعه لحرق جسده، بالإضافة إلى عدم تأكدها من هويته.

وتمكن عناصر الإطفاء من إطفاء النيران داخل مدخل الكنيسة.

وتقع الكاتدرائية، التي تعود إلى القرن السابع عشر، وسط مدينة جوتنبرج