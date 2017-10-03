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بوتفليقة يتطلع لزيارة ميركل إلى الجزائر

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مصراوي Masrawy

بوتفليقة يتطلع لزيارة ميركل إلى الجزائر

04:41 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بوتفليقة يتطلع لزيارة ميركل إلى الجزائر

عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر- (د ب أ):

أعرب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن تطلعه واهتمامه لزيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إلى الجزائر، من أجل التحاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال بوتفليقة ،في برقية تهنئة بعث بها إلى ميركل، بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني "إن احتفال جمهورية ألمانيا الاتحادية بعيدها الوطني، مناسبة طيبة أغتنمها لأعبر لكِ، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن تهانينا الحارة وتمنياتي لكِ بالسعادة والتوفيق وبالازدهار لبلادك الصديقة".

وأضاف "أنتهز هذه السانحة السعيدة، لأعرب لك عن تمام حرصي على العمل معك على ترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا، لذا، أتطلع ببالغ السرور والاهتمام إلى أن تتم زيارتك إلى الجزائر من أجل التحاور حول المواضيع التي هي محل اهتمام مشترك بين بلدينا وإعطاء المزيد من الدفع لتعاوننا الثنائي وفقا لتطلعاتنا ذات الأولوية".

يذكر أن بوتفليقة، دعا ميركل، إلى زيارة الجزائر، من خلال رسالة تهنئة بعد فوز حزبها في الانتخابات التشريعية.

وأرجأت ميركل زيارة إلى الجزائر في أخر لحظة نهاية فبراير الماضي، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية عن إصابة بوتفليقة بالتهاب حاد في الشعب الهوائية.

وتوجه بوتفليقة أيضا ببرقية تهنئة إلى نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني، جدد له فيها عزمه على تكثيف علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين.

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