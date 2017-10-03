إزالة 380 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل في 8 محافظات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

ووجهت مديريات أمن المنيا، سوهاج، الفيوم، البحيرة، المنوفية، كفرالشيخ، الأقصر، والغربية، عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 380 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

كان اللواء مجدي عبدالغفّار وزير الداخلية قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.