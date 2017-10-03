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"التموين": ضبط 23 قضية مواد بترولية و123 قضية دقيق وقمح

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مصراوي Masrawy

"": ضبط 23 قضية مواد بترولية و123 قضية دقيق وقمح

04:45 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت نتائج تلك الجهود عن ضبط 23 قضية مواد بترولية، و123 قضية دقيق وأقماح ومخالفات مخابز، و14 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 520 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، وضبط 56 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 25 قضية في مجال الأسماك واللحوم والطيور المنتهية الصلاحية، و39 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.‫

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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