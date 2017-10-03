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ضبط مهندس ومدرس يتاجران في العملة: "قولنا نعمل مصلحة بالدولارات "

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مصراوي Masrawy

ضبط مهندس ومدرس يتاجران في العملة: "قولنا نعمل مصلحة بالدولارات "

04:44 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، القبض على مدرس ومهندس بمنطقة مدينة نصر، وبحوزة أحدهما 20 ألف دولار، والأخر 2.500 دولار، أقرا بشروعهما في تبديلها بالسوق السوداء والحصول على فرق العملة.

وردت معلومات للعميد محمود النويهي مدير مباحث إدارة الأموال العامة، بحيازة "خالد م إ" مهندس، ومقيم بمنطقة عباس العقاد، و"أحمد ع ع" عملات أجنبية "دولارات" وشروعهما في بيعها وتبديلها بالسوق السوداء لأحد تجار "البنكنوت" بمنطقة مدينة نصر مكرم عبيد.

شكل العقيد أسامة جلال وكيل إدارة المباحث فريق بحث للقبض على المتهمين متلبسين، وأشرف المقدم أحمد بدوي على فريق البحث.
وضع رجال المباحث كميناً للإيقاع بالمتهمين قاده المقدم ابراهيم عزب والرائد أدهم عصام بإدارة المباحث، أمنياً أسفر عن ضبطهما أثناء سيرهما بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، بحوزتهما 22.500 دولار.

أقر المتهمان بحيازتهما للدولارات بقصد تبديلها بالسوق السوداء وقالا: "بنبدل الدولارات في السوق السوداء عشان نطلع بمصلحة من فرق العملة".
تحرر محضر بالواقعة، وأُحيلا المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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