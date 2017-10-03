تكريم بطل مصر في مسابقة "أرنولد كلاسيك" لكمال الأجسام

أ. ش. أ

كرمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، البطل المصري أحمد السيد حمايل، ابن مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ؛ لحصوله على المركز الخامس عالميًا في مسابقة «أرنولد كلاسيك» لكمال الأجسام، التي أقيمت على مسرح أرنولد كلاسيك بإسبانيا الشهر الماضي.

وأعرب رئيس الجامعة ماجد القمري في تصريح له عن الفخر بالفوز الذي حققه "حمايل" بأن يرفع اسم مصر بين أكثر من 900 متسابق من شتى أنحاء العالم في ثاني أقوى مسابقة عالمية، موجهًا بفوزه رسالة إلى العالم أجمع أن مصر بلد الأبطال ومتمنيا له المزيد من التميز والإبداع.

جدير بالذكر، أن حمايل حصل على المركز الأول في بطولة «بالرميثة» المفتوحة، لبناء الأجسام والفيزيك، والتي أقيمت بدبي العام الماضي، ليحصد كأس وميدالية ذهبية، بالإضافة إلى شهادة تقديرية عالية، فضلاً عن مشاركته في عدد من المسابقات المحلية والعالمية.