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حبس قاتل شقيقته بأسوان 15 يوما على ذمة التحقيقات

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مصراوي Masrawy

حبس قاتل شقيقته بأسوان 15 يوما على ذمة التحقيقات

04:49 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

حبس قاتل شقيقته بأسوان 15 يوما على ذمة التحقيقات

أسوان - إيهاب عمران:

قررت النيابة العامة بكوم أمبو، حبس قاتل شقيقته لحملها سفاحًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بقيام "محمد. س. ا" بالاعتداء بالضرب على شقيقته "سمر" بشومة والإجهاز عليها بواسطة سلاح أبيض (مطواة) ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وألقت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو، القبض على المتهم، الذي علل قتله لشقيقته بعلمه أنها حملت سفاحًا وقام المتهم بالإرشاد عن العصا والسلاح المستخدمين في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (4414/2017) إداري مركز شرطة كوم أمبو، وبعرض المحضر والمتهم على النيابة قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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