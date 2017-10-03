رسميا.. تقنين أوضاع الباعة الجائلين في العاشر من رمضان (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

بدأ جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بإشراف المهندس عادل النجار، اليوم الثلاثاء، إجراءات تقنين أوضاع الباعة الجائلين بمنطقة "صيدناوي" بوسط المدينة.

وخلال حملة مكبرة، بمشاركة رئيس حي أول وعدد من رجال الجهاز، تم جمع بطاقات الرقم القومي الخاصة بالبائعين؛ تمهيدًا لترتيبها وتنظيمهم داخل المكان الجديد المُخصص لهم.

يأتي ذلك عقب ورود عدة شكاوى للمطالبة بإلغاء السوق العشوائية التي كانت بالمكان القديم، والذي يضر بالشكل الحضاري للمدينة.