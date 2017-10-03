إنشاء 6 مصانع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقامة 6 مصانع تتخصص في صناعة الملابس الجاهزة، بمركزي قلين ودسوق، خلال المرحلة القليلة المقبلة، كمرحلة أولى، ضمن تنفيذ مبادرة وظيفتك "جنب بيتك"، التي أطلقتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وقلين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن هناك 4 مصانع ستقام، مكان ترعة قلين المغطاة، والواقعة ما بين مساكن المنطاوي، وقرية البكاتوش، التابعة لمركز قلين، على مساحة 7 آلاف و820 مترًا، وتبلغ مساحة المصنع الواحد منهم 1200 متر.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ إقامة مصنعين آخرين بنفس المواصفات، للمصانع المقرر تنفيذ إقامتها بمركز قلين، في قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، على قطعة أرض خلف الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، تبلغ مساحتها 4 آلاف مترًا، موضحًا أن مصانع الملابس الجاهزة الستة المقرر إقامتها، سوف يجري تنفيذ إقامتها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الطنطاوي، أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، كان مقررًا له وضع حجر الأساس، للمشروع بمركز قلين، وقرية شباس الشهداء، برفقة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظ الإقليم اللواء السيد نصر، خلال زيارة الأول والثاني للمحافظة، اليوم الثلاثاء، ولكن تأجيل الزيارة حالت دون ذلك اليوم.