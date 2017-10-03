أخبار عاجلة

ميرال أكسينر.. من هي المرأة التي أعلنت تحدي أردوغان؟ -
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة -
إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية -
إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور) -
حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر -
في الذكرى الـ72.. عابد: «الأمم المتحدة» وراء دمار العراق وسوريا وليبيا واليمن -
حصرياً .. بطولة REV IT UP على شاشة ONSPORT ابتداء من الجمعة 27 أكتوبر 2017 -
وزير الأوقاف عن اختبارات تقييم الأئمة: "لن تمس رواتبهم" -
رئيس الوزراء يتابع حريق الإسكندرية من الأقصر -
قطع المياه غدًا عن 8 مناطق بالجيزة.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إنشاء 6 مصانع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إنشاء 6 مصانع في إطار مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بكفر الشيخ

04:43 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

لقاء النواب بمحافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقامة 6 مصانع تتخصص في صناعة الملابس الجاهزة، بمركزي قلين ودسوق، خلال المرحلة القليلة المقبلة، كمرحلة أولى، ضمن تنفيذ مبادرة وظيفتك "جنب بيتك"، التي أطلقتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب، عن دائرة دسوق وقلين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن هناك 4 مصانع ستقام، مكان ترعة قلين المغطاة، والواقعة ما بين مساكن المنطاوي، وقرية البكاتوش، التابعة لمركز قلين، على مساحة 7 آلاف و820 مترًا، وتبلغ مساحة المصنع الواحد منهم 1200 متر.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ إقامة مصنعين آخرين بنفس المواصفات، للمصانع المقرر تنفيذ إقامتها بمركز قلين، في قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، على قطعة أرض خلف الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء، تبلغ مساحتها 4 آلاف مترًا، موضحًا أن مصانع الملابس الجاهزة الستة المقرر إقامتها، سوف يجري تنفيذ إقامتها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف الطنطاوي، أن وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، كان مقررًا له وضع حجر الأساس، للمشروع بمركز قلين، وقرية شباس الشهداء، برفقة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظ الإقليم اللواء السيد نصر، خلال زيارة الأول والثاني للمحافظة، اليوم الثلاثاء، ولكن تأجيل الزيارة حالت دون ذلك اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد جنوحها بنهر النيل.. تقرير يكشف صلاحية العبّارة "حلال" لحظة استلامها

    أخبار

  • "تموين كفر الشيخ": لا وجود لعطر "ريلاكس" القاتل بأسواق المحافظة

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية يزور كفر الشيخ ..غدًا

    أخبار

  • بالصور.. جنوح عبارة متوقفة عن العمل في نيل كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

9ad2dc4d6d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية"

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف

الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف