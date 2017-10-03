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بالصور - "عبدالناصر وشخصية مصر".. احتفالية ثقافية في أسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور - "عبدالناصر وشخصية ".. احتفالية ثقافية في أسيوط

04:35 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

احتفلت مديرية الثقافة بأسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، بذكرى وفاة الزعيم جمال عبدالناصر تحت عنوان "عبدالناصر وشخصية مصر"، بقاعة المعارض الكبرى بقصر ثقافة أسيوط.

وجاءت الاحتفالية بحضور يوسف القمص، مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، نيابة عن دكتورة فوزية أبو النجا، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ووسام درويش، مدير قصر ثقافة أسيوط، وعدد من المبدعين والمثقفين والشخصيات العامة.

بدأ احتفال اليوم الأول بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم ندوة شعرية للشعراء درويش الأسيوطي، وأحمد الشافعي، واختتمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية الاحتفالية بأغاني ثورة يوليو المجيدة، بقيادة المايسترو حسام حسني.

قال ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، في كلمة له بالاحتفالية: "إننا نحتفل اليوم بذكرى الزعيم جمال عبدالناصر، الزعيم خالد الذكر، قائد حركات التحرر في العالم".

وقال الشاعر والمسرحي درويش الأسيوطي، في مفتتح الندوة الشعرية، إن الشخصية المصرية تميزت عبر التاريخ بالتنوع الثقافي، وهي التي أعطت مصر صورة التعامل السلمي مع الآخر، كما أن موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط قارات عدة جعلها وسطية السلوك، مضيفًا أن مصر تتميز بالقوة والصلابة عبر تاريخها الطويل.

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