الموافقة على تنفيذ 32 مشروعا جديدا بقيمة 11 مليون جنيه بأسوان
الموافقة على تنفيذ 32 مشروعا جديدا بقيمة 11 مليون جنيه بأسوان
04:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
محافظ أسوان
أسوان - إيهاب عمران:
وافق اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان على تنفيذ 32 مشروعًا استثماريًا جديدًا باستثمارات تصل لنحو 11 مليون جنيه لتوفير 373 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن فرص العمل غير مباشرة حيث ستقام هذه المشروعات على مساحة 34 ألف و 700 م2.
لافتاً إلى أنه سيتم إقامة 24 مشروعًا في منطقة الاستثمار المجاورة للمنطقة الصناعية بالعلاقي، التي تم إزالة التعديات بها واستردادها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، ضمن إطلاقه لحملة استعادة حق الشعب في أراضي الدولة.
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