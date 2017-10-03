5 فنانين تحرشت بهم «أبلة فاهيتا».. قالت لأحدهم: «استويت واحلويت»

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عرفت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" من خلال برنامجها "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، بالجرأة الشديدة وتعدي الخطوط الحمراء مع الكثير من ضيوفها من الفنانين، حتى إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى "التحرش" بالضيوف والغزل الصريح، مما أثار هجوما عنيفا ضدها.

ونستعرض فيما يلي عددًا من الفنانين الذين تحرشت بهم "أبلة فاهيتا"..

1- آسر ياسين

بدأ الأمر عندما وجهت الصفحة الرسمية لـ"أبلة فاهيتا" عبر موقع "تويتر" سؤالًا للفنان "آسر ياسين"، كونه الوجه الدعائي لمجموعة "كونكريت"، وكان السؤال: "هي كونكريت مابتعملش مايوهات؟"، وردّ "آسر" بعدها بصورة له، وعلّق عليها: "كنتِ فين يا أبلة في تمانية اللي فات"، فجاء الرد الأجرأ من "أبلة فاهيتا": "آسر.. من إمتى وإحنا في بينا حواجز؟ كام شير وتفك البشكير"، وهو ما أثار غضب الكثير من الرواد عبر "تويتر"، واتهموها بالتحرش بالفنان الشهير.

2- مايا دياب

حلت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" في مايو عام 2015، ضيفة بالبرنامج، فأبدت الدمية "أبلة فاهيتا" إعجابها برشاقة ونحافة الفنانة اللبنانية، وتغزلت فيها بكلمات جريئة، حيث أثارت جدلًا واسعًا بعدما قالت لها: "يا لهوي على الجسم"، مما أثار انتقاد الكثيرين لها..



3- جوري بكر

في مهرجان دبي الذي أقيم في ديسمبر عام 2015، تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا بعنوان "أبلة فاهيتا" تتحرش بـ"جوري بكر"، بعد تداول صور جمعتهما اقتربت منها الدمية كثيرًا، وهو ما أثار غضب الفنانة الشابة وقتها.

4- قبلات ساخنة

فاجأت الدمية "أبلة فاهيتا" الجميع في مهرجان دبي عام 2015 بتوزيع قبلات ساخنة على عدد من المشاهير الرجال، كان من بينهم الإعلامي باسم يوسف ووليد توفيق وماجد المصري وغيرهم.

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5- خالد سليم

"استويت واحلويت يا خلودة"، تعليق فاجأت به "أبلة فاهيتا" الفنان "خالد سليم" عندما كان ضيفًا ببرنامجها في ديسمبر من العام الماضي، وأضافت: "إنت يا خالد الصوت الدافي، إنت العضلات"، مما عرضها لهجوم شديد.

