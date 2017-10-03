مدير الشئون المعنوية الأسبق: المصالحة الفلسطينية تتويج لجهود ​المخابرات المصرية

كتب – محمود رمزي:

قال اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن اجتماع حكومة الوفاق الفلسطيني في غزة، وتسلم مقراتها، تتويج لجهود ونجاح جهاز المخابرات العامة المصرية في تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف فرج، في تصريح لـ"مصراوي"، أن التواصل المصري مع حماس لتحقيق الوفاق الفلسطيني يقضي على مصادر تهديد الأمن القومي على الحدود مع قطاع غزة، نتيجة دعم عناصر حماس للجماعات التكفيرية في سيناء وتقديم الدعم المادي واللوجيستي لها.

وشدد فرج، على أن القضية الفلسطينة استغلت من بعض الدول العربية في إحداث انشقاقات بين الفصائل، والمصالحة ستنعكس على الأمن القومي العربي، موضحًا أن وجود رئيس المخابرات العامة المصرية فى اجتماع حكومة الوفاق يؤكد أن مصر ستظل اللاعب الرئيس ومفتاح الحل في القضية الفلسطينية.

كانت حكومة الوفاق الفلسطينية، تسلمت مهامها واختصاصاتها في قطاع غزة بشكل رسمي اليوم، عقب انعقاد جلسة الحكومة الأسبوعية في القطاع بحضور الوزير خالد فوزي رئيس المخابرات العامة المصرية.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مسجلة لحكومة الوفاق الفلسطيني، حث خلالها على تحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني وتخطي كافة العقبات التي أدت إلى التنافر والانقسام.