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مصادر طبية سورية : مقتل 21 شخصا في قصف جوي على الرقة

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مصراوي Masrawy

مصادر طبية سورية : مقتل 21 شخصا في قصف جوي على الرقة

04:17 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مصادر طبية سورية : مقتل 21 شخصا في قصف جوي على الرقة

دمشق- (د ب أ):
أفادت مصادر طبية في مدينة الرقة السورية اليوم، الثلاثاء، بمقتل 21 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة 14 آخرين في قصف جوي استهدف منهل ماء ( بئر ) في الحديقة البيضة بمنطقة التوسعية شمال غرب المدينة التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش .

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن القصف أدى إلى تدمير وردم البئر بشكل كامل، وهو أخر بئر ماء كان المدنيين الذين لا زالوا في مدينة الرقة يرتادونه .
وأكدت أن غارات التحالف الدولي وقصف قوات سورية الديمقراطية دمرت خزانات المياه التي خرجت عن الخدمة كما تم استهدف اخر الافران في المدينة منذ ايام .

وقدرت المصادر عدد المدنيين في المدينة بحوالي 15 ألف شخص عدا عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذين يتواجدون في عدة احياء منها الفردوس ووسط المدينة وحارة البدو والرميلة .

وتتركز المعارك اليوم في منطقة الفردوس والمعري وأطراف حي الرميلة وشارع القطار شمال المدينة ونقلت مصادر اعلامية مقربة من تنظيم داعش أن 20 عنصرا من قوات سورية الديمقراطية قتلوا اليوم في الاشتباكات .
وكانت طائرات التحالف الدولي قتلت أمس الاثنين 40 مدنياً، جرّاء استهدافها لمبنيين سكنيين في مدينة الرقة.

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