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مرور القاهرة: سحب 3443 رخصة في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

مرور القاهرة: سحب 3443 رخصة في 24 ساعة

04:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

مرور القاهرة: سحب 3443 رخصة في 24 ساعة

حملات مرورية - ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات أمنية مكبرة، أشرف عليها اللواء خالد عبد العال مساعد وزير لداخلية لقطاع أمن القاهرة لضبط المخالفات.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحرير 3267 نموذج 125 مرور، و3024 مخالفة كلبش، وحجز 38 توك توك، و11 مخالفة مركبات بدون لوحات، و97 مخالفات سير النقل.

كما أسفرت الحملات عن سحب 343 رخصة، وتحرير 313 مخالفات دراجات بخارية.

وأمر اللواء علاء متولي مدير المرور باستمرار مواصلة الحملات الأمنية، وتكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

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