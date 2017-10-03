ضبط هارب من "الإعدام" بالعياط
ضبط هارب من "الإعدام" بالعياط
04:25 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام شنقا بمركز العياط.
وكشفت تحريات المقدم مروان الحسيني، رئيس مباحث العياط، أن المتهم "أ. س."، 23 سنة، مقيم بمنطقة بهبيت، هارب من حكم بالإعدام بقضية (قتل وشروع قتل بسلاح ناري) عام 2015.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتنفيذ.
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