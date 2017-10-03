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تكريم طالب بكلية الشرطة لضبطه أحد العناصر الإجرامية وتسليمه للشرطة

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مصراوي Masrawy

تكريم طالب بكلية الشرطة لضبطه أحد العناصر الإجرامية وتسليمه للشرطة

04:23 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تكريم طالب بكلية الشرطة لضبطه أحد العناصر الإجرامية وتسليمه للشرطة

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كرم مدير كلية الشرطة طالباً بالفرقة الرابعة تقديراً لشجاعته بعد تمكنه من السيطرة على أحد العناصر الإجرامية قام بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات، وتم تسليمه لقسم شرطة روض الفرج.

وكان محمد أحمد عبدالفتاح، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة، قد تمكن من ضبط أحد العناصر الإجرامية قام بسرقة هاتف محمول من سيدة بدائرة قسم روض الفرج، وذلك عقب سماعه استغاثتها بالطريق، فقام مسرعاً بتتبع الجاني حتى نجح في السيطرة عليه وتسليمه لقسم شرطة روض الفرج، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإعادة الهاتف المحمول للسيدة.

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